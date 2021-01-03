Okul bahçesine indi, müdür elleriyle besledi - Son Dakika

Okul bahçesine indi, müdür elleriyle besledi

03.01.2021 12:26
Okul bahçesine indi, müdür elleriyle besledi, System.String[]

Sivas'ta okul bahçesine kadar inen tilki şaşkınlığa neden oldu.

Sivas'ta okul bahçesine kadar inen tilki şaşkınlığa neden oldu. Okul müdürü aç kalan tilkiyi elleriyle besledi.

Sivas kente merkezi Fatih Mahallesi'nde bulunan Cahit Zarifoğlu İlkokulu bahçesinde görülen tilki şaşkınlığa neden oldu. Yiyecek bulamadığı için kent merkezine kadar indiği düşünülen tilkiyi Okul Müdürü Recep Yılmaz çocukların getirdiği eti vererek elleriyle besledi. O sırada çocukların tilkiyi şaşkınlıkla izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Karnını doyuran tilki bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİVAS

Okul bahçesine indi, müdür elleriyle besledi
Okul bahçesine indi, müdür elleriyle besledi
Okul bahçesine indi, müdür elleriyle besledi

okul müdürü, Fatih, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okul bahçesine indi, müdür elleriyle besledi - Son Dakika


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