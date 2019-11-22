Son Dakika Haberleri: Okul bahçesine serilen topraktan 2 tabanca çıktı
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Okul bahçesine serilen topraktan 2 tabanca çıktı

6 saat önce

TOKAT'ta, çevre düzenlenmesi için serilmek üzere okul bahçesine getirilen toprak yığınında 2 tabanca bulundu.

Okul bahçesine serilen topraktan 2 tabanca çıktı, System.String[]

TOKAT'ta, çevre düzenlenmesi için serilmek üzere okul bahçesine getirilen toprak yığınında 2 tabanca bulundu. İhbarla okula gelen polis, tabancalara incelenmek üzere el koydu.

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ara tatil dolayısıyla Karşıyaka Mahallesi'ndeki okulların bahçelerinde çevre düzenlemesi başlattı. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tokat Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin bahçesine toprak yüklü kamyonla geldi. Araçtan dökülen toprak yığınını sermeye başlayan ekipler, 2 tabanca olduğunu fark etti. Bunun üzerine okula polis çağrıldı. Polis ekipleri, tabancalara incelenmek üzere el koydu.


Polis, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
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