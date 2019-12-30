Okul çevrelerinde güvenlik uygulaması - Son Dakika
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Okul çevrelerinde güvenlik uygulaması

6 saat önce

Kepez ilçesinde okullar çevresinde çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

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Kepez ilçesinde okullar çevresinde çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi.


Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve karma kadro personelinden müşterek ekipler oluşturularak, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan okullar ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe gibi yerlerde başta narkotik suçlar olmak üzere, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde, denetim uygulaması gerçekleştirildi.


Yapılan denetim uygulamasında 10 okul çevresinde faaliyet gösteren bir internet salonu, bir büfe, 7 park/bahçe denetlendi. Okul çevrelerinde 64 şahıs incelendi ve herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.


Ayrıca trafik yönünden 18 adet araç incelendi, 3 araç sürücüsüne "Belgesiz araç kullanmak" konusundan 6 bin 54 TL, bir araç sürücüsüne "Cep telefonu kullanmak" konusundan 235 TL olmak üzere toplam 6 bin 289 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:06 Kaynak: İHA
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