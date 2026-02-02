Okul Kantinleri İçin İş Birliği Görüşmesi

DÜZCE (İHA) – Düzce Bakkallar Odası Başkanı Vildan Şamandar ve oda yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer'i makamında ziyaret ederek okullardaki kantinler ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanması, güvenilir ve sağlıklı ürünlere erişiminin sağlanması ile bilinçli tüketim kültürünün geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Okul çağındaki çocukların beslenme düzeninin, akademik başarı ve genel sağlık üzerindeki etkisine dikkat çekilerek, bu alanda kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, öğrencilerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde beslenme bilincinin büyük rol oynadığını ifade etti. Özer, bu doğrultuda eğitim kurumları ile esnaf odaları ve ilgili paydaşlar arasında yürütülecek ortak çalışmaların değerli katkılar sağlayacağını belirtti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve iş birliğinin artırılmasına yönelik temennilerle sona erdi. - DÜZCE