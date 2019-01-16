Okul koridorunu botanik bahçeye çevirdiler
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde öğrenciler fırça darbeleriyle okul koridorunu adeta bir botanik bahçeye çevirdi.
Siverek Mustafa Kemal Anadolu Lisesi
öğrencileri, Biyoloji Öğretmeni Fehmi Özmodanlı öncülüğünde okul koridorları ile duvarlarında doğal yaşama ait, hayvan, ağaç, çiçek. Çalı gibi çizimler çizerek, boyadı. Okul koridorları adeta botanik bir bahçeye dönüştü.
Çizim ve boyama yanı sıra atık malzemelerden çiçekler için oluşturdukları raflar, kitap okuma köşesi ile okul koridoru otantik bir görünüme kavuşturuldu.
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi, on birinci sınıf öğrencisi Mustafa Akyol
," Öğretmen ve öğrencilerle birlikte doğal hayatı koridorlarımıza taşımak istedik. İşte timsah, penguen, panda gibi resimler çizdik. Amacımız okulumuzun zahirde daha güzelleşmesi, biyolojiyi sevmeyen öğrencilerde daha fazla ilgi uyandırmaktır. Güzel bir çalışma ile koridordan doğal bir görsel oluştu. Bir köşemizde kitap okuma köşesini oluşturduk, çok güzel oldu" dedi.
Öğrencilerin fikrini alarak böyle bir çalışma başlattıkları için okul idaresine teşekkür eden on birinci sınıf öğrencisi Emine Kanteli," Bu koridorumuz yaptığımız biyoloji müzenin devamıdır. Koridorlarımıza doğanın çeşitli canlılarını yansıttık, güzel olduğunu ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu. Okul Müdürü
Veysel Kalkan," Öğrencilerimizle birlikte okul koridorumuzu doğanın kendisine çevirmeye çalıştık. Böyleyle okulumuzu öğrencilere daha fazla sevdirmek ve doğa bilimini aşılamayı amaçladık. Öğrencilerin emeği olduğu zaman daha fazla değerli oluyor, böyleyle öğrencilerde farkındalık geliştirdik" diye konuştu.