Okul müdürü, çocuk istismarını savunan paylaşımları nedeniyle protesto edildi - Son Dakika
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Okul müdürü, çocuk istismarını savunan paylaşımları nedeniyle protesto edildi

Okul müdürü, çocuk istismarını savunan paylaşımları nedeniyle protesto edildi

02.06.2023 23:32

İstanbul'daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin mezuniyet töreninde, çocuk istismarını savunan paylaşımlar yapan okul müdürü Cafer Koçyiğit, öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. Müdür Koçyiğit'in, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'i savunan paylaşımları nedeniyle protesto edildiği törende, öğrenciler sırtlarını dönerek tepki gösterdi. Bazı veliler de öğrencilerin protestosuna alkışlarla destek verdi.

İstanbul'daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin 165. Dönem mezunlarının gerçekleştirdiği mezuniyet töreninde, 6 yaşındaki kızını 'evlendirerek' istismarına yol açan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'i savunan paylaşımlar yapan okul müdürü Cafer Koçyiğit protesto edildi. Müdür Cafer Koçyiğit'in mezuniyet töreninde konuştuğu sırada, öğrenciler sırtlarını dönerek Koçyiğit'e tepki gösterdi. Öğrencilerin protestosuna bazı veliler de alkışlarla eşlik ederek destek verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM

Koçyiğit, sosyal medya paylaşımında "Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat:6) Bu ayet İman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı. Koçyiğit, tepkiler üzerine attığı tweet'i kaldırmıştı.

Mezuniyet töreninde protesto: Çocuk istismarını destekleyen paylaşım yapan okul müdürüne sırtlarını döndüler
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Cağaloğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul müdürü, çocuk istismarını savunan paylaşımları nedeniyle protesto edildi - Son Dakika


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