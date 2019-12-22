Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı düzenlediği bir ilkokulda görevli müdürü ağır yaralayan şahıs, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı düzenlediği bir ilkokulda görevli müdürü ağır yaralayan şahıs, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İnce Sokak üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde bulunan Hasköy Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ümmet Öngör (37) ve öğretmen olan eşi Emine Öngör sokakta yürürken, Adnan Şahin'in (40) silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan Ümmet Öngör 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.


Ümmet Öngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ümmet Öngör'ün öğretmen eşi Emine Öngör de kaçarak bir berber salonuna sığınıp silahlı saldırıdan kurtuldu. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri ise yoldan geçen Hasret Şener'in (51) sağ dizini sıyırarak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Yaralı kadın Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Silahlı saldırgan Adnan Şahin ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Adnan Şahin, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Adnan Şahin, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş'a silahlı saldırı!
Oyuncu Gözde Çığacı'ya asker sevgilisinden uygun adımda evlilik teklifi Askerde kalmak için 50 metre yükseklikteki binanın tepesine çıktı Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri
19:27 2020 Yaz Olimpiyatlarının ev sahibi Tokyo yeni olimpiyat stadına kavuştu - Son Dakika Haber
19:26 Yunan bakan Dendias, Halife Hafter ile görüştü: UMH'nin Türkiye ile mutabakat zaptı imzalama hakkı yok - Son Dakika Haber
19:26 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan birlik ve beraberlik mesajı Açıklaması - Son Dakika Haber
19:18 Silivri'de yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
19:16 Binali Yıldırım: "Dünyanın 9'uncu altyapısı gelişmiş en iyi ülkesi Türkiye'dir" - Son Dakika Haber
17:58 Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 19:46:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]