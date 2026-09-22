Okul saldırganının notlarından Netflix dizisinin izleri çıktı: Seri katil karakterden ilham almış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okul saldırganının notlarından Netflix dizisinin izleri çıktı: Seri katil karakterden ilham almış

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okul saldırganının notlarından Netflix dizisinin izleri çıktı: Seri katil karakterden ilham almış
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturma derinleştirilirken, 15 yaşındaki şüphelinin odasında manifesto ve çeşitli notlar bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin odasında “Sosyalist Komünist Parti” adıyla bir yapı kurguladığı, Nazi amblemi bulundurduğu ve Netflix'in “You” dizisindeki Joe Goldberg karakterine hayranlık duyduğunu gösteren notlara ulaşıldı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruşturma derinleştirilirken, olay öncesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Halil O.’nun annesi, babası, dedesi, anneannesi, 3 halasının oğlu ile fişekleri sattığı belirtilen av bayisinin sahibi gözaltına alındı. Yaşanan gelişmeyle zanlıyla birlikte gözaltına alınanların sayısı 9’a yükseldi.

SALDIRI PLANINI 1 AY ÖNCE KUZENİNE ANLATMIŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Halil O.’nun saldırıdan yaklaşık 1 ay önce, gözaltına alınan 3 halasının oğlundan birine tüfekle eylem gerçekleştireceğini söylediği belirlendi. Ancak bu sözlerin ciddiye alınmadığı ve gülünüp geçildiği tespit edildi. Zanlının saldırı öncesinde diğer iki halasının oğluyla birlikte tüfekle atış talimi yaptığı da soruşturma dosyasına yansıdı.

Okul saldırganının notlarından Netflix dizisinin izleri çıktı: Seri katil karakterden ilham almış

600 TL İLE FİŞEK ALDI

Soruşturmada 15 yaşındaki şüphelinin saldırı öncesinde anneannesinden aldığı 600 TL ile bir av bayisinden fişek satın aldığı belirlendi. Saldırıda kullanılan av tüfeğinin ise anneannesinin üzerine kayıtlı olduğu ve şüphelinin silahı dedesinin evinden aldığı tespit edildi.

ODASINDA MANİFESTO VE NOTLAR BULUNDU

Halil O.’nun yaşadığı yerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli not ve materyaller ele geçirildi. Zanlının notlarında “Sosyalist Komünist Parti” adıyla bir yapı kurguladığı, toplumsal sorunlara ilişkin notlar tuttuğu ve bir manifesto kaleme aldığı belirlendi. Odada Nazi amblemi de bulunurken, şüphelinin İngiliz Marksist tarihçi Eric John Ernest Hobsbawm’ın fikirleri ve eserlerinden etkilendiği tespit edildi.

NETFLİX DİZİSİNDEKİ KARAKTERE HAYRANLIK BESLİYORMUŞ

Sabah’ta yer alan habere göre, Halil O.’nun Netflix’te yayımlanan “You” dizisindeki Joe Goldberg karakterine hayranlık duyduğunu gösteren notlara da ulaşıldı. Saldırı öncesinde cep telefonunu sıfırladığı belirtilen şüphelinin telefonu incelemeye alındı.

Okul saldırganının notlarından Netflix dizisinin izleri çıktı: Seri katil karakterden ilham almış

OKUL GÜZERGAHINDA 3 EL ATEŞ ETTİ

Yapılan incelemelerde saldırının okul binasının içinde veya girişinde değil, öğrencilerin okula yürüdüğü güzergahta meydana geldiği belirlendi. Halil O.’nun güzergâh üzerinde toplam 3 el ateş ettiği tespit edildi. Teknik incelemelere göre ilk atış okula 80 metre, ikinci atış 90 metre, üçüncü atış ise 100 metre mesafede gerçekleştirildi. Saldırıda 3’ü ağır olmak üzere toplam 11 öğrenci yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 3 öğrencinin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.

TurgutluTurgutluSaldırıGündemGüncelManisaYouSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan’dan ABD’de önemli mesaj: Türkiye’ye yatırım yapan kazanır Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret Arakçi BM Genel Kurulu için New York’ta Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta
Alo Adalet 135 tüm Türkiye’ye geliyor 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek
İtalya’dan şaşırtan karar 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek
Apartmanda katliam 2’si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor
Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog Tercüman bakakaldı Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı
23:39
Süper Lig’de 1.66 milyar Euro’luk facia
Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia
23:31
Amedspor’da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
Amedspor'da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
23:22
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
22:43
Trump, Erdoğan’ı övmeye doyamadı Yaptığı uyarı da dikkat çekici
Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici
22:27
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
22:20
Trump açıkladı New York’ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
21:38
Türkiye’de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
20:58
Diyarbakır Yenişehir’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
20:48
Ederson’dan radikal karar: Affını istedi
Ederson'dan radikal karar: Affını istedi
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 00:04:31. #7.13#
SON DAKİKA: Okul saldırganının notlarından Netflix dizisinin izleri çıktı: Seri katil karakterden ilham almış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement