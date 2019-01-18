Okul Sporları İl Birinciliği
47 dakika önce
Burdur'da gerçekleştirilen Okul Sporları Genç (A) Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Burdur
'da gerçekleştirilen Okul Sporları Genç
(A) Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Genç (A) Erkekler Voleybol İl Birinciliği yarışması Spor Lisesi Hüsnü Bayer
Spor Salonu'nda çekişmeli geçen final müsabakası ile sona erdi. 16 okulun mücadele ettiği müsabakalarda birinci Burdur İbn-i Sina
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, ikinci Gölhisar Mehmet Akif Ersoy
Anadolu Lisesi, üçüncü Gölhisar Fen Lisesi ve dördüncü Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren okullara ve sporculara ödülleri verildi. - BURDUR
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:29 Kaynak: İHA
Abdurrahman Dilipak'tan Bomba İddia: Abdullah Gül, Erdoğan'ın Yakınlarını Yanına Alarak 5 Mayıs'ta Parti Kuracak
Genç Popçu Edis'den "Konsere Hazır Değilim" Diyen Takipçisine Olay Cevap: Maymunlar Giremez
Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti
MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı