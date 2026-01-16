Okul Tatili, Aileler İçin Sorun Oluyor - Son Dakika
Okul Tatili, Aileler İçin Sorun Oluyor

16.01.2026 14:34
Sevda Karaca, tatilin aileler için yeni geçim sorunlarına dönüşeceğini vurguladı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, "Bugün okullar tatile giriyor ama çalışan aileler için tatil değil sorun başlıyor. Tatil, çocuklar için dinlenme zamanı olması gerekirken, milyonlarca aile için yeni bir geçim ve bakım sorununa dönüşüyor. Çünkü tatilde çocukların güvenle bırakılabileceği, ücretsiz, kamusal alanlar yok. Bu ülkede çocukların aç gittiği okullar, temizlenmeyen sınıflar, öğretmensiz bırakılan dersler, okuldan koparılan yüz binlerce çocuk, çalışırken ölen çocuk işçiler gerçeği varsa; bu bir tercih meselesidir. ve bu tercihin bedelini çocuklar, aileler ve eğitim emekçileri ödüyor" dedi.

Karaca, 2025–2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısının bugün sona erdiğini ve öğrencilerin karne aldığını belirterek, eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karaca, şöyle konuştu:

"Binlerce okulda tek bir yardımcı personel yok"

"Bugün Türkiye'de 611 binden fazla çocuk örgün eğitimin dışında. Aynı ülkede yaklaşık 2,3 milyon çocuk işçi var. Sadece bu yıl 91 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. MESEM'lerle çocuk emeği 'eğitim' denilerek patronlara sunuluyor. Bir başka gerçek, sadece son bir yılda bin 775 devlet okulu kapatıldı ya da dönüştürüldü. Aynı dönemde yüzlerce yeni özel okul açıldı. Okul öncesinde kamunun payı düşerken özel okulların payı hızla arttı. Bir de Diyanet'in sıbyan okulu gerçeği var. 4–6 yaş grubuna yönelik fiili sıbyan mekteplerinin sayısı bir yılda 5 bin 300'lerden 6 bin 400'lerin üzerine çıktı. Bu kurumlara giden çocuk sayısı yüzde 30'dan fazla arttı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün bütçesi birkaç yıl içinde 10 milyarlardan 90 milyarların üzerine çıktı. Ama bu arada devlet okullarında bütçe yok diye neler yaşanıyor anlatalım. Türkiye'de 60 binden fazla devlet okulu var, bu okullarda görev yapan kadrolu temizlik personeli sayısı 50 bine bile ulaşmıyor. Yani binlerce okulda tek bir yardımcı personel yok. Bu yüzden sınıfları öğretmenler ve çocuklar temizliyor.

"En az bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek artık ertelenemez bir ihtiyaç"

Türkiye, öğrenci başına yapılan eğitim harcamasında OECD ortalamasının kat kat gerisinde. Okula aç giden çocukların sayısı hızla artıyor. O yüzden en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek artık ertelenemez bir ihtiyaç. Bu bir sosyal yardım değil, kamusal eğitimin gereği. Bugün okullar tatile giriyor. Ama çalışan aileler için tatil değil sorun başlıyor. Tatil, çocuklar için dinlenme zamanı olması gerekirken, milyonlarca aile için yeni bir geçim ve bakım sorununa dönüşüyor. Çünkü tatilde çocukların güvenle bırakılabileceği, ücretsiz, kamusal alanlar yok. Açlık tatil yapmıyor, yoksulluk ara vermiyor, ailelerin kaygısı durmuyor. Bu ülkede çocukların aç gittiği okullar, temizlenmeyen sınıflar, öğretmensiz bırakılan dersler, okuldan koparılan yüz binlerce çocuk, çalışırken ölen çocuk işçiler gerçeği varsa; bu bir tercih meselesidir. ve bu tercihin bedelini çocuklar, aileler ve eğitim emekçileri ödüyor."

Kaynak: ANKA

Sevda Karaca, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Güncel Okul Tatili, Aileler İçin Sorun Oluyor - Son Dakika

