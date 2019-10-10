Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin ilçe genelinde yürüttüğü bazı çalışmaları yerinde inceleyerek denetlemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında teknik personelden bilgi alan Başkan Yüksel, devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak ilçe halkının kullanımına sunulması talimatını verdi.



Başkan Gökhan Yüksel, ilk olarak yıkılan Kartal Stadı'nın yerine yapımı süren Stat Meydan Proje Alanını inceledi. Stat Meydanındaki çevre düzenlemelerini inceleyen Başkan Yüksel, sonra Uğur Mumcu Mahallesi'ne geçti.



Kartal Belediyesi'nden engelli rampası



Başkan Gökhan Yüksel, Uğur Mumcu Mahallesi Nehir Apartman'da yaşayan engelli vatandaşların bina merdivenlerini daha rahat kullanabilmesi için Kartal Belediyesi tarafından yapım çalışmaları devam ettirilen engelli rampasını inceledi. Ardından Başkan Yüksel, daha önce çalışan personele çay ikram etmek isterken ufak bir kaza geçiren Kartallı Hüsamettin Amcaya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Okul ziyaretinde çocuklarla maç yaptı



Başkan Gökhan Yüksel, daha sonra Hürriyet Mahallesi'nde Şeyh Şamil Ortaokulu çıkışında yer alan İller Sokak'ta yapılacak olan kaldırım ve yol çalışmasını yerinde inceledi. Bu sırada okulda bulunan öğrencilerin yoğun ısrarı üzerine çocuklarla bir süre maç yaparak keyif dolu anlara ortak oldu. - İSTANBUL