Okula gelip de sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti - Son Dakika
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Okula gelip de sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti

19.06.2022 11:13

- Okula gelip de sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti YKS maratonunda ikinci gün Vatandaş, 18 yaşındaki genci sınava girmesi için ikna etti Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda sınav alanına gelen ama sınava girmek istemeyen genci son dakikada bir vatandaş ikna etti.

- Okula gelip de sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti

YKS maratonunda ikinci gün

Vatandaş, 18 yaşındaki genci sınava girmesi için ikna etti

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda sınav alanına gelen ama sınava girmek istemeyen genci son dakikada bir vatandaş ikna etti. İkna olan genç, bu sefer de kimliği olmadığı için sınava giremedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen ve üç oturum şeklinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı. Sınav yerine gelen ama eşyalarını tutması karşılığında 7 lira isteyen emanetçiye, ücretini vermek istemeyen 18 yaşındaki Boran Elaldı, sınava son birkaç dakika kala sınava girmekten vazgeçerek geri döndü. O sırada Vehbi Yıldırım, 18 yaşındaki genci ikna etmeye çalıştı ve Boran Elaldı'nın sırtından iterek sınav alanına getirdi. Üniversitenin kapısında bekleyen aileler Vehbi Yıldırım'ı ve Boran Elaldı'yı alkışlayarak destekledi. Fakat Boran Elaldı bu sefer de kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi.

18 yaşındaki Boran Elaldı'yı sınava girmesi için ikna eden Vehbi Yıldırım, "Çocuğun özgüveni yok. Ona üzüldüm, kendi çocuğumu onun yerine koydum. Güneş gözlüğüyle gelmiş, içeri almadılar, onu bahane ederek gitti. Sonra ben onu orada gördüm ve ikna ettim. Benim çocuğum zaten yarım saat önce içeri girmişti" şeklinde konuştu.

"Üniversite benim için vakit kaybı, ben iş kuracağım"

Sınava zaten girmek istemediğini, başka hayalleri olduğunu söyleyen Boran Elaldı, "Zaten öylesine gelmiştim. 18 yaşındayım. Sınava girmeyecektim, üniversite benim için vakit kaybı. Ben iş kuracağım. Eşyaları bırakmak gerekiyormuş; ben de götürüp bıraktım, 7 lira vermem gerekiyormuş. Zaten üniversite sınavına giriş için 115 lira para verdim, neden bir daha para veriyorum dedim. Ben de boş verip gittim. Giriş belgesinde zaten her şey var diye kimliğimi almadım" açıklamasında bulundu.

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Okula gelip de sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti Okula gelip de sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti
Kaynak: İHA

Vehbi Yıldırım, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Okula gelip de sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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