Okulda klasik müzik eşliğinde kitap okuma etkinliği - Son Dakika
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Okulda klasik müzik eşliğinde kitap okuma etkinliği

6 saat önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki 470 öğrencili Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu'nda, her gün 1 saatlik klasik müzik eşliğinde kitap okuma etkinliği yapılıyor.

Okulda klasik müzik eşliğinde kitap okuma etkinliği, System.String[]

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki 470 öğrencili Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu'nda, her gün 1 saatlik klasik müzik eşliğinde kitap okuma etkinliği yapılıyor. Klasik müzik eşliğinde öğrencilerin okumadaki performanslarının arttığını ifade eden rehberlik öğretmeni Cihat Genç, bu nedenle öğrencilerine klasik dinlettiklerini söyledi.

Karlıova ilçesindeki Hüsnü Tekışık Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler her gün bir saat, klasik müzik eşliğinde kitap okuyor. Okul müdürü Hüsamettin Poyraz, bu etkinlikle öğrencilerin başarılarının arttığını söyledi. Klasik müzik eşliğinde kitap okuma etkinliğine öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve okulda görevlilerin de katıldığını anlatan Poyraz, "Klasik müzik eşliğinde başlatılan okuma saatinde herkes eline bir kitap alarak klasik müzik eşliğinde bir saat boyunca kitap okuyor" dedi.

Rehberlik öğretmeni Cihat Genç de klasik müzik eşliğinde öğrencilerin okumadaki performanslarının arttığını ifade ederek, bu nedenle öğrencilerine her gün bir saatlik klasik müzik eşliğinde kitap okutturdukları söyledi. Daha önce öğrencilerine kitap okuma etkinliği düzenlediklerini belirten Genç, öğrencilerinden pek fazla verim alamadıklarını ve bu nedenle çeşitli arayışlara girdiklerini son olarak da klasik müzik eşliğinde kitap okumaya karar verdiğini aktardı.

'KİTAP OKUMAK DAHA HEVESLİ OLDU'

İngilizce öğretmeni Halime Gülbahar ise klasik müzik eşliğinde başlattıkları kitap okuma etkinliğinde öğrencilerin okuma becerilerinin yükseldiğine dikkat çekerek, "Çocuklarımıza her gün birer saat kitap okutuyoruz. Kitap okurlarken de klasik müzik dinletiyoruz. Klasik müzik dinlemeleriyle birlikte çocuklarımızın kitap okumaya daha hevesli hale geldiklerini gördük bu projenin sonucunda. Kitap okumayla birlikte daha analitik düşünceli daha eleştirel düşünceli kendilerini ifade etmelerinde büyük gelişmeler gösterdiğini görüyoruz. Soru çözme stillerinde bile kitap okuma saatiyle birlikte eleştirel düşündükleri için daha güzel sonuçlar elde ettik" dedi.


Hüseyin Hüsnü, Karlıova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:17 Kaynak: DHA
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