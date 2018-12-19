Okulda Kurulan Radyo Öğrencilere Özgüven Kazandıracak

Manisa
'nın Turgutlu
İlçesindeki bir okulda kurulan radyo ile öğrencilere heyecan kontrolü, diksiyon, özgüven ve kendilerini ifade etme gibi becerileri kazandırılacak.
Şehit Abdullah Tayyip Olçok
Ortaokulunda kurulan Radyo Şato'da öğrencilere program yapma imkanı sağlanıyor. Okul Müdürü Mehmet Taşçı
, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmek, heyecan kontrolünü sağlamak, diksiyonlarını geliştirmek ve özgüvenlerini artırmak için Radyo Şato'yu kurduklarını söyledi.
Radyo Şato'nun öğle aralarında yayın yaptığını belirten Taşçı, "Bizim kültürümüzü yansıtan çok kıymetli konulardan oluşan programlar yapıyoruz. Örneğin Neşet Ertaş
, Aşık Veysel
, Barış Manço
, Özay Gönlüm
gibi, tarihimiz de, kültürümüz de önemli izler bırakmış çok değerli sanatçılara yer veriyoruz." dedi.
Radyonun açılışındaki ilk programda okula ismi verilen 15 Temmuz şehidi Abdullah Tayyip Olçok ve babası Erol Olçok
'u tanıttıklarını ifade eden Taşçı, şöyle devam etti:
"Programlarımızda çocuklarımıza milli kültürümüzü öğreten, vatan ve millet sevgisiyle ilgili konuları işlemeye devam edeceğiz. Şehidimizi anarak başlamış olmak bizim için çok ayrı bir duyguyu ifade ediyor. Çok ayrı bir güzellik oldu. Onları rahmetle anıyoruz. Öğrencilerimiz projeyi çok sevdi, çok beğendi, çok istekliler ve çok güzel programlar yapacaklarına inanıyoruz. Bu nokta da Radyo Şato'nun öğrencilerimize çok faydalı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz."
Radyoda çalışan öğrencilerden Bade Ekmen de radyoda program yapmanın sınavlardaki heyecanlarının yatışmasını sağladığını belirterek "Okul idaremize böyle bir radyo kurdukları için teşekkür ediyorum." dedi.