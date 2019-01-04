Son Dakika Haberleri: Okulda Merdivenden Düşen Nesrin Öğretmen, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Okulda Merdivenden Düşen Nesrin Öğretmen, Son Yolculuğuna Uğurlandı

52 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde merdivenlerden düşüp beyin kanaması geçirmesi sonucu yaşamını yitiren ana sınıfı öğretmeni Nesrin Demirtaş Bilgin (35), memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Okulda Merdivenden Düşen Nesrin Öğretmen, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde merdivenlerden düşüp beyin kanaması geçirmesi sonucu yaşamını yitiren ana sınıfı öğretmeni Nesrin Demirtaş Bilgin (35), memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gebze ilçesi Çayırova Türkan Göktürk İlkokulu'nda görev yapan ana sınıfı öğretmeni Nesrin Demirtaş Bilgin, 24 Aralık'ta okulda merdivenlerden düştü. Hastaneye kaldırılan 6 yıllık evli, 1 çocuk annesi Bilgin, beyin kanaması geçirdiği belirlenip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Nesrin öğretmen, 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün kaybetti. Bilgin'in ölümü, kendisi gibi ana sınıfı öğretmeni olan eşi Mehmet Bilgin, diğer yakınları, öğrencileri ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Bilgin'in hastane morgundan alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere dün akşam memleketi Aydın'ın Söke ilçesine getirilip, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kondu. Bugün öğlen ise Nesrin Demirtaş Bilgin için Söke İlyas Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Bilgin'in eşi Mehmet Bilgin, annesi Semra Demirtaş, babası Ali Demirtaş, diğer yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Bilgin'in anne ve babası tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Bilgin'in güçlükle ayakta durabilen eşi Mehmet Bilgin ise taziyeleri kabul etti.

Bilgin'in cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, ilçe mezarlığına götürülüp, toprağa verildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:11 Kaynak: DHA

Gebze, Aydın, Söke, 3. Sayfa
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