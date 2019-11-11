Son Dakika Haberleri: Okulda rahatsızlanan liseli Zehra, hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Okulda rahatsızlanan liseli Zehra, hayatını kaybetti

Okulda rahatsızlanan liseli Zehra, hayatını kaybetti

6 saat önce

ADANA'da, okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 10'uncu sınıf öğrencisi Zehra Acar (15), yaşamını yitirdi.

Okulda rahatsızlanan liseli Zehra, hayatını kaybetti, System.String[]

ADANA'da, okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 10'uncu sınıf öğrencisi Zehra Acar (15), yaşamını yitirdi.

Olay, Sarıçam ilçesi Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, teneffüste rahatsızlanan Zehra Acar, çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Herhangi bir hastalığı olmadığı öğrenilen Acar'ın yakınlarına haber verildi. Acar'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Fatıma Zehra, Zehra Acar, Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:29 Kaynak: DHA
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