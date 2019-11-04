Son Dakika Haberleri: Okuldan hırsızlık yapan zanlı yakalandı
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Okuldan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

7 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde aynı gece 2 okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Okuldan hırsızlık yapan zanlı yakalandı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde aynı gece 2 okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ufuk Mahallesi'nde bulunan Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi ve Ufuk Ortaokulunu sabah saatlerinde açan görevliler, okulun pencerelerini kırılmış halde buldu.

Olay yerine çağrılan polis, güvenlik kamerası kayıtlarında, camı kıran ve okula giren kişinin E.K. (20) olduğunu tespit etti.

Madde bağımlısı olduğu belirtilen genç, gözaltına alındı.

Polis, E.K'nin okuldan aldığı malzemeleri ve paraları koyduğu çantasını da Dirayet Süren İlkokulu bahçesinde buldu.

Şüphelinin işlemlerinin Emniyet'te sürdüğü öğrenildi.

Ufuk Mahallesi, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:46 Kaynak: AA
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