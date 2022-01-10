"Okullar Arası İletişim" Projesi kapsamında yabancı öğrenci ve öğretmenler Kilis'e geldi - Son Dakika

Kilis'te, "Okullar Arası İletişim" Projesi kapsamında Polonya, Letonya, Estonya, Romanya ve Balıkesir'den gelen 35 öğrenci ve öğretmen için etkinlik düzenlendi.

Abdurrahman İyigün Ortaokulu'na yurt dışından gelen yabancı öğrenci ve öğretmenler, okulun bahçesinde öğrenciler tarafından oynan folklora eşlik etti.

Okul Müdürü Ahmet Polat, gazetecilere, "Okullar Arası İletişim" Projesinin Kilis ayağının başladığını belirtti.

Projenin temel amacının kaynaşmak olduğunu belirten Polat, şunları kaydetti:

"Polonya, Letonya, Estonya, Romanya, Balıkesir ve Kilis'ten bir okul olmak üzere projemiz başladı. Pandemiden dolayı proje bir yıl uzatıldı. Toplam 35 kişiyi bir hafta boyunca okulumuzda ağırlayacağız. Şehrimizi, çevre illerimizi tanıtacağız. Okulda birçok etkinliğimiz olacak. Her öğrencimizi bir öğrencimize teslim ettik. Öğrenciler bir hafta boyunca evlerde kalacaklar. gün boyunca okulda akşam da evlerine götürüp hem Türk misafirperliğini hem de Kilis'i tanıtmak amacıyla çalışma yapıyoruz."

Polonya'dan gelen öğretmen Aleksandra Lugiewicz de projenin temel özelliğinin iletişim ve kaynaşmak olduğunu belirtti.