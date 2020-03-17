Okullar dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Okullar dezenfekte edildi

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde resmi ve özel okullar dezenfekte edildi.

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde resmi ve özel okullar dezenfekte edildi.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda virüs salgını sebebiyle bütün okullarda 14 ve 15 Mart günleri dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Okulların tatil edilmesiyle boşalan okullarda sınıflar, koridorlar ve lavabolar önce temizlendi, sonra dezenfekte edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, "İlçe merkezinde bulunan resmi ve özel okullar ile öğrenci pansiyonları ve ilçe merkezi dışında bulunan taşıma merkezi okulları, taşıma kapsamındaki öğrenci servisleri dezenfekte edildi. Bundan sonraki süreçte de belli periyotlarla dezenfeksiyon çalışmaları devam edecek" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:11 Kaynak: İHA
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