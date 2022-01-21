Okullarda karne heyecanı - Son Dakika

Rize'de 57 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Kemal Çeber, beraberindeki Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen ile Vakıflar İlköğretim Okulunda öğrencilere karne verdi.

Çeber, törenin ardından gazetecilere, Rize'de bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle öğrencilere bir kaç gün üst üste tatil verdiklerini söyledi.

Bugün karne töreni olması nedeniyle okulları açık tuttuklarını ifade eden Çeber, " 'İsteyen öğrenciler gelsin' dedik. Gördük ki herkes gelmiş. Bütün öğrencilerimiz heyecanlıydı. Karnelerini verdik, tatilde neler yapacaklarını konuştuk. Gördük ki yüz yüze eğitimsiz olmuyor. Yüz yüze eğitimi sonuna kadar zorlayacağız. Verilen yüz yüze eğitim kararlarının da ne kadar doğru olduğunu teyit etmiş olduk." dedi.

Belediye Başkanı Metin ise Rize'de yaklaşık 57 bin öğrencinin karne heyecanına ortak olduklarını aktardı.