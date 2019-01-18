Okullarda Karne Heyecanı
26 dakika önce
Batman ve Siirt'te öğrenciler karne sevinci yaşadı.
Batman
ve Siirt
'te öğrenciler karne sevinci yaşadı.
Batman'da 16 Mayıs İlkokulunda düzenlenen törende Vali Hulusi Şahin, öğrencilere karnelerini verdi, en çok kitap okuyan 2 öğrenciye bisiklet hediye etti.
Çocuklara sadece başarmayı öğretmemek gerektiğini belirten Şahin, "Başarısız olduğunda hazmetmeyi ve oradan kalkıp tekrar yürümeyi de öğretmek lazım. Eğer karne kırık ise bu da bir eğitim meselesidir. Velilerimizin kendileri de bir sınav veriyorlar. Doğru bir tepki göstermek, çocuklara eğitici, sabırlı ve affedici davranmak gerekiyor. Başarılı öğrenciler de ödüllendirilsin ama abartılmasın." diye konuştu.
Törene İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran
ve veliler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:21 Kaynak: AA
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