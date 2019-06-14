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Okullarda karne heyecanı

1 saat önce

Malatya'da öğrenciler, karnelerini aldı.

Malatya'da öğrenciler, karnelerini aldı.
Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt Yakınkent İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.
Karne dağıtım töreninde konuşan Baruş, öğrenciler için sevinçli bir gün olduğunu, öğrencilerin eğitim ve öğretim yılını tamamladıklarını söyledi.
Öğrencilerin yüzündeki sevinci görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Baruş, "başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirdiğimiz kanaatindeyim. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında kentte 854 okulda 15 bin 608 okul öğrencisi, 52 bin 263 ilkokul öğrencisi, 56 bin 380 ortaokulda, 49 bin 790 lise öğrencisi olmak üzere toplam 174 bin 50 öğrencimiz bugün karne alacak. " diye konuştu.
Baruş, karne töreninde toplam 60 öğrenciye karne vereceklerini aktardı.
Yarın Yüksek Öğretim Kurumları sınavının yapılacağını hatırlatan Baruş, şöyle devam etti:
"11 bini son sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 36 bin öğrenci kentte sınava girecek. Çocuklarımızın geleceği açısından bu sınav çok önemli. Valilik olarak, yayımladığımız mesajda da 15-16 Haziran'da sınav saatlerinde öğrencileri rahatsız edecek çevre görültüsüne meydan verilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyoruz. Çocukların konsantre olarak, sessiz ortamda sınava girmeleri çok önemli. Çünkü yıl boyu çalıştılar, emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Bende sınava girecek öğrencilere başarılar diliyorum. "
Konuşmaların ardından Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı öğrencilere karne vererek, kitap hediye etti.
Üzerinde ay ve yıldız bulunan tişört giyen ve şapka takan öğrenciler karne almanın mutluluğunu yaşadı.
Okullarda karne heyecanı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:28 Kaynak: AA
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