Okullarda karne heyecanı - Son Dakika
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Okullarda karne heyecanı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta öğrenciler, karnelerini aldı.

Kahramanmaraş'ta öğrenciler, karnelerini aldı.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesindeki Ayşe Gümüşer İlkokulu'nda karne programı düzenlendi.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve beraberindekiler, önce sınıfları gezdi sonra da öğrencilerin seslendirdiği şiir ve şarkıları dinledi. Ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta 288 bin öğrenciyle, 16 bin 500 öğretmenle, 950 resmi ve özel okullarla beraber 1050 eğitim öğretim hizmeti yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta karneleri çocuklara dağıttıklarını ve oldukça neşeli bir anı yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Öğrencilerim 15 günlük tatili çok iyi değerlendirmelerini istiyoruz. Özellikle ailelerin de elllerinde tutarak doğada tabiatla iç içe olmalarını, bitkileri hayvanları sevmelerini ve özellikle büyüklerinin yanına gidip ziyaret etmelerini, mümkün olduğu kadar dijitalden uzak olmalarını, günün belirli saatlerinde az da olsa kitap okuyarak dinlenmelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Okullarda karne heyecanı

Kahramanmaraş, Cemal Yılmaz, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:47 Kaynak: AA
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