Okullarda karne heyecanı - Son Dakika

Malatya'nın Darende, Kale ve Doğanşehir ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı.

Darende'de öğrenim gören 5 bin 297 öğrenci, yarıyıl tatili nedeniyle karne heyecanını yaşadı.

Kaymakam Malik Çalışır, Hacı Hasan Başer Ortaokulundaki karne dağıtım törenine katıldı.

Çalışır, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra, öğrencilerden yarıyıl tatilini değerlendirmelerini, tatil süresince dinlenerek kitap okumalarını ve aileleri ile birlikte keyifli zaman geçirmelerini istedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ise Darende toplam 5 bin 297 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğrencilerin karne heyecanlarına aileleri de ortak oldu.

Kale

Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya beraberinde Kale Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya ile Bent İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Kaya, karnelerini verdiği öğrencilerin notlarını tek tek inceleyerek, durumları hakkında öğretmenlerinden bilgi aldı.



Karne hediyesi olarak öğrencilere kitap veren Kaya, öğrencilere boş zamanlarında ailelerine yardım etmelerini ve bol bol kitap okumalarını istedi.



Program ana sınıfı öğrencilerinin atık maddelerinin geri dönüşümünü sağlamak ve insanlarda bu bilinci uyandırmak amacıyla hazırladıkları "tasarruf çevre bilinci eğitimi" ile ilgili tiyatro gösterisiyle sona erdi.

Doğanşehir

Doğanşehir ilçesinde eğitim gören 7 bin 344 öğrenci karneleri aldı.

Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulu ve Kadılı İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Veysel Kurşun, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Tolga Coşkun ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven öğrencilere karnelerini verdi.

Kaymakam Köroğlu, öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

Yeşilyurt

Merkez Yeşilyurt ilçesinde ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Dilek İlk ve Ortaokulu önünde trafik tedbirleri alan jandarma ekipleri karne dağıtım töreninde öğrencilere, karnelerini verdi.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Yılmaz öğrencilere karnelerini verirken, emniyet ve asayiş konularında öğrencilerin dikkatli olmasını istedi.

Öğrencilere okul çevresinde gördükleri şüpheli kişi veya kişileri hemen okul idaresine bildirmeleri gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Tanımadığınız kişilerden hiçbir şey almayın, tatilde bol bol dinlenin." ifadelerini kullandı.

Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek de trafik kurallarının önemini anlatarak, öğrencilerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Törende, jandarma personelleri öğrencilere karnenin yanında çikolata ve trafik dedektifleri kartı ile trafik bilgilendirme broşürü verdi.