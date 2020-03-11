Okullarda korona virüsü önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okullarda korona virüsü önlemi - Son Dakika

Okullarda korona virüsü önlemi

6 saat önce

Samsun Alaçam Belediyesi, korona virüsü (Covıd-19) ve diğer salgın hastalıklara karşı vatandaşların ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.

Okullarda korona virüsü önlemi, System.String[]

Samsun Alaçam Belediyesi, korona virüsü (Covıd-19) ve diğer salgın hastalıklara karşı vatandaşların ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.


İlçe genelinde okullar başta olmak üzere dezenfektan işlerine başlandı. Belediye Başkanı İlyas Acar, "Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüsü gündemde. Biz de ilçemizde vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve okullarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini artırdık. Şu an önceliğimiz eğitim kurumlarımız, önümüzdeki günlerde kamu binalarını ve toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Alaçam Cumhuriyet İlkokulunda yapılan dezenfektan işlemine İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, İlçe Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Ertan Baş, Alaçam Belediyesi Veteriner Hekimi Esra Nazlım, Alaçam Belediyesi Zabıta Başkomiseri Sabahattin Duman ve belediye çalışanları katıldı. - SAMSUN

İlyas Acar, Samsun, Alaçam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:19 Kaynak: İHA
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