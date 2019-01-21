Son Dakika Haberleri: Okulları Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Boyuyor

Okulları Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Boyuyor

2 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri bir okulun boya ve badanasını yapıyor.

Okulları Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Boyuyor, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri bir okulun boya ve badanasını yapıyor.

Kayacık Mahallesi'nde bulunan Şehit Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu'nun boya, badana ve temizlik işleri denetimli serbestlik yükümlülerince gerçekleştiriliyor. Okulların sömetri tatiline girmesi üzerine Türkiye genelinde bir çok il ve ilçede başlatılan uygulamayla Bandırma'da bulunan Şehit Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu'na getirilen 14 denetimli serbestlik yükümlüsü okuldaki 20 sınıfın boya, badana ve temizlik işlerini yapmaya başladı.

Okula gelen Kaymakam Günhan Yazar, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Bıyık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan projenin işleyişi hakkında bilgi aldı.

14 denetimli serbestlik yükümlüsü 18 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında Şehit Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu'nda 20 sınıfın boya, badana ve temizliğini yapacak. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:39 Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Yaşam
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