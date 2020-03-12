Okulların tatil edilmesiyle otogarlarda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okulların tatil edilmesiyle otogarlarda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Okulların tatil edilmesiyle otogarlarda yoğunluk yaşanıyor

6 saat önce

Yurt genelinde korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri otogara akın etti.

Okulların tatil edilmesiyle otogarlarda yoğunluk yaşanıyor, System.String[]

Yurt genelinde korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri otogara akın etti. Otogarda yoğunluk oluşturan öğrenciler saatlerce bilet kuyruğunda bekledi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın ilk ve orta öğretimde 1 hafta, üniversitelerde 3 hafta süreyle okulların tatil edildiğini açıklamasının ardından Afyonkarahisar'da eğitim gören üniversite öğrencileri memleketlerine gitmek için otogara akın etti. Öğrenciler memleketlerine bilet almak için saatlerce otobüs firmalarının yazıhanelerinde kuyrukta bekledi. Çoğu öğrenciler bilet bulmazken, firmaların internet siteleri kilitlendi. Otogar yetkilisi Ali Çiçek, okulların tatil edilmesi nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirterek, işlemlerin yoğunluk nedeniyle yavaş ilerlediğini kaydetti. Öğrenciler ise memleketlerine gitmek için sırada beklediklerini kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Son Dakika: İbrahim Kalın: Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
05:08 Libya krizi konusunda UMH ile Moritanya hemfikir
05:04 Avustralya'da koronavirüs endişesiyle Formula 1 yarışı iptal edildi
04:36 Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den koronavirüs çağrısı Açıklaması
04:32 Arjantin Kovid-19 nedeniyle Avrupa, ABD, Çin, Güney Kore, Japonya ve İran'dan uçuşları durdurdu
04:15 Kamu personelinin yurt dışına çıkışı durduruldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 05:18:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okulların tatil edilmesiyle otogarlarda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]