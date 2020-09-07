Okulun duvarı çöktü 1 işçi öldü - Son Dakika

Okulun duvarı çöktü 1 işçi öldü
Okulun duvarı çöktü 1 işçi öldüKONYA'nın Ilgın ilçesinde güçlendirme ve onarım çalışması yapılan Şehit Bekir Şenğiyit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bir duvarının çökmesi sonucu altında kalan işçi Yaşar Sarı (50) hayatını kaybetti.
Okulun duvarı çöktü 1 işçi öldü
KONYA'nın Ilgın ilçesinde güçlendirme ve onarım çalışması yapılan Şehit Bekir Şenğiyit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bir duvarının çökmesi sonucu altında kalan işçi Yaşar Sarı (50) hayatını kaybetti. Olay, 15.30 sıralarında Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki Şehit Bekir Şenğiyit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Bir yüklenici firma tarafından güçlendirme ve oranım çalışması yapılan okulda işçiler çalıştığı sırada bina içindeki yıkılmak istenen bir duvar çöktü. Bu sırada orada çalışan işçi Yaşar Sarı enkaz altında kaldı. Enkaz altından kurtarılan Sarı, ambulansla kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sarı'nın otopsinin ardından cenazesinin memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesine gönderileceği belirtildi.
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