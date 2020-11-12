Okuma azmini kaybetmeyen Durmuş Ali Yaşar'a Başkan Tutal'dan ziyaret - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Taraşçı Mahallesi'nde ikamet eden ve 11 yaşında yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yaşamını yatağa bağlı sürdüren 50 yaşındaki Durmuş Ali Yaşar'ı ziyaret etti.

Hastalığı nedeniyle okulunu da bırakmak zorunda kalan Yaşar, okuma azminden vazgeçmeyerek yatalak halde ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimi tamamladı.

Çocukluk ve öğrencilik hayallerinin yarım kaldığını belirten Yaşar, geç de olsa yarım kalan okuluna devam ettiği için mutlu olduğunu ve en azından lise öğrenimini bitirdiğini kaydetti.

Üniversite okumayı hedeflediğini, fakat rahatsızlığı ve maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenimine devam edemediğini dile getiren Yaşar, Belediye Başkanı Tutal'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Tüm engellere rağmen okuma alışkanlığından vazgeçmeyen, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini tamamlayan Yaşar'ı tebrik eden Tutal, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Okumayı çok seven Yaşar'a kitaplar da hediye eden Tutal, Yaşar'ın azminin herkese örnek olacağını söyledi.