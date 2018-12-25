Son Dakika Haberleri: Olaya Giden İtfaiye Aracı Kaza Yaptı, 3 İtfaiyeci Yaralandı

Olaya Giden İtfaiye Aracı Kaza Yaptı, 3 İtfaiyeci Yaralandı

53 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Saltukova beldesinde olaya giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 itfaiyeci yaralandı.

Olaya Giden İtfaiye Aracı Kaza Yaptı, 3 İtfaiyeci Yaralandı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Saltukova beldesinde olaya giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 itfaiyeci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinin Saltukova çevre yolu tarafından Filyos istikametine, olay yerine gitmekte olan Çaycuma itfaiye aracı seyir halinde iken, yağan yağmur yüzünden yolun kaygan olması sebebiyle kaza yaptı. Kazada takla atan itfaiye aracının içinde 3 itfaiyecinin bulunduğu belirtildi. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Yaralılar ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerine gelen kepçe ve vinçlerle itfaiye aracını kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:28 Kaynak: İHA

Saltukova, Çaycuma, İtfaiye, 3. Sayfa
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