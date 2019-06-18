Olaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi soruşturmasında 3 kişiye dava açıldı

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ŞİKAYETÇİ OLMAYIP UZLAŞMAYI KABUL ETTİLER

Tolga Zengin'in Enes Pehlivan'a vurmak üzere hamle yaptığı ancak eylemini tamamlayamadığı belirtilen takipsizlik kararında, mağdurlar Enes Pehlivan ve Gökhan Uyanık'ın olaylardan dolayı şüphelilerden şikayetçi olmadıkları kaydedildi.

Soruşturma dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderildiği, tarafların edimsiz olarak uzlaştıkları bilgisine yer verilen takipsizlik kararında, uzlaşma nedeniyle şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

DAHA ÖNCE DE 46 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Aynı soruşturma kapsamında daha önce de 46 kişi hakkında çeşitli suçlardan çeşitli oranlarda değişen hapis cezası istemiyle ilgili dava açılmıştı.





- İstanbul