Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya dalarak 2 avanesiyle birlikte hakem Halil Umut Meler'i hastanelik eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, skandal olay Türk futbolunda deprem etkisi yarattı.
Futbolda taşları yerinden oynatan olayın ardından bir önemli gelişme daha yaşanırken, NTV karşılaşmanın saha komiseri raporuna ulaştı.
Saha içinde yaşananlar kameralara anbean yansırken, rapor olayların koridorlarda da devam ettiğini ortaya koydu. Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile ilgili verilecek kararlar için de bağlayıcı niteliği bulunan bu raporda saha dışında yaşananlar saniye saniye yer aldı.
Raporda hakem Halil Umut Meler'in Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına beraberindeki 2 kişinin ise tekmelerine maruz kaldığına yer verilirken, esas dikkat çeken nokta ise koridorlarda yaşananları gözler önüne sermesi oldu. Hakemler içeri girdikten sonra tribünlerden yabancı cisimlerin atıldığı, hakemlerin soyunma odalarına girdikten sonra koridora gelen Faruk Koca'nın hakaretlerde bulunduğu ve "Buradan çıkamayacaklar" ifadesini kullandığı da rapora yansıdı.
Raporda Çaykur Rizespor kulübü doktorunun hakem soyunma odasına gelerek hakem Halil Umut Meler'e ilk müdahaleyi yaptığı ve bu müdahalenin ardından da Meler'in ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisi de yer aldı.
Son Dakika › Güvenlik › Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar - Son Dakika