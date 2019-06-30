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Öldürdüğü eşinin cansız bedenini otomobile koyup kaçtı

36 dakika önce

ÇORUM'da Selim Ş. (25), boşanma aşamasındaki eşi Gökcen Ş.'yi (20) tabancayla sokak ortasında başından vurarak, öldürdü.

Öldürdüğü eşinin cansız bedenini otomobile koyup kaçtı, System.String[]
ÇORUM'da Selim Ş. (25), boşanma aşamasındaki eşi Gökcen Ş.'yi (20) tabancayla sokak ortasında başından vurarak, öldürdü. Eşini kanlar içinde sürükleyip otomobile koyarak uzaklaşan Selim Ş., polis ekiplerince yakalandı.
Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nda meydana geldi. Zonguldak'ta yaşayan, 1 kız çocuğu annesi Gökcen Ş., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Ş. ile boşanma aşamasına gelince, bir süre önce Çorum'a gelerek buraya yerleşti. Selim Ş. de eşiyle konuşmak bugün kente geldi. Parkta buluşan çift konuşurken, iddiaya göre Selim Ş., belinden çıkardığı tabancayı eşine doğrultup ateşledi. Selim Ş., başından vurduğu eşini, sürükleyerek otomobile koyduktan sonra direksiyona geçip, hızla bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil, Hürriyet Meydanı Saat Kulesi'nde trafik ekiplerince durduruldu. Aracın ön koltuğunda bulunan Gökcen Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Selim Ş. gözaltına alındı.
Olay yerine toplanan kalabalığı polis ekipleri güçlükle dağıtırken, yapılan incelemelerin ardından Gökcen Ş.'nin cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:49 Kaynak: DHA
Çorum, Selim, Güncel
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