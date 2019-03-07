Son Dakika Haberleri: Öldürülen 83 Yaşındaki Kadının Cesedinin Yerini Torunu Gösterdi

Öldürülen 83 Yaşındaki Kadının Cesedinin Yerini Torunu Gösterdi

1 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde 2014 yılında kaybolan ve bulunamayan Hacer Cengiz'in (83) cesedi gözaltında olan torununun gösterdiği yerde 2 gündür süren çalışma neticesinde bulundu.

Öldürülen 83 Yaşındaki Kadının Cesedinin Yerini Torunu Gösterdi, System.String[]
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde 2014 yılında kaybolan ve bulunamayan Hacer Cengiz'in (83) cesedi gözaltında olan torununun gösterdiği yerde 2 gündür süren çalışma neticesinde bulundu. Yaşlı kadının cinayet şüphelisi olarak oğlu, gelini ve torunu gözaltına alınırken, talihsiz kadının gömüldüğü yeri ise torunu M.C. itiraf etti.

Susuz köyü kırsalında savcılık ve jandarma gözetiminde iş makineleri ile 2 gündür ceset arama çalışmaları başlatılırken, dün yapılan çalışmalarda sonuç alınamamıştı. Bugün daha çok takviye kepçe ve dozer ile yapılan çalışmada talihsiz kadının cesedine ulaşıldı.

2014 yılında Susuz köyünde meydana gelen olayda kendisinden yaklaşık 45 gün haber alınamayan ve bir anda ortadan kaybolan Cengiz'i bulmak için adeta tüm şehir seferber olmuş, jandarma ve AFAD tarafından kurulan ekipler ile yaşlı kadın her yerde aranmıştı. Göletlerde dahi botlarla yaklaşık 2 ay boyunca aranan yaşlı kadın hiçbir yerde bulunamamış ve arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı.

Soruşturmanın peşini bırakmayan jandarma ekipleri teknik takip ve mevcut delillere istinaden yaşlı kadının oğlu E.M.C., gelini L.C. ve torunu M.C.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve yapılan sorgulama sonucunda suçlarını itiraf eden aileden torun M.C.'nin gösterdiği tarlada yapılan ve 2 gün süren çalışma sonucunda Hacer Cengiz'in cesedine ulaşıldı.

Cinayetin nasıl işlendiğine yönelik henüz bir netlik bulunmazken, yaşlı kadının cesedi adli tıp morguna gönderildi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:47 Kaynak: İHA

Banaz, Jandarma, Uşak, Susuz, 3. Sayfa
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