Üye Girişi
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika

Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

09.12.2021 08:34

Kuzey Irak'ta güvenli bölge oluşturmak için başlatılan Pençe harekatları, terör örgütü PKK'nın tepe yöneticilerinin de birer birer etkisiz hale getirilmesini sağlıyor. MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla dün etkisiz hale getirilen terör örgütünün sözde Sincar sorumlusu 'Dijwar' kod adlı Merwan Bedel ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Merwan Bedel isimli teröristin HDP Milletvekili Feleknas Uca ile birlikte birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) uzun süredir takibe aldığı terör örgütünün Sincar sözde Özerk Yönetimi Konseyi Eş Başkanı ve YBŞ sorumlusu 'Dijwar' kod adlı Merwan Bedel'in önceki gün Hanesor köyünde toplantıda olduğu belirlendi.

MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
'Dijwar' kod adlı terörist Merwan Bedel.

İSTİHBARATIN ARDINDAN SİHA HAVALANDI

MİT'in aldığı istihbaratın ardından bölgede görevli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) havalandı. Bedel ve yanındakilerin köy evi havadan izlenmeye başlandı. Sabah saatlerinde evden çıkan terörist Bedel ve 2 korumasını taşıyan araç hareket etti.

MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

TB-2'DEN NOKTA ATIŞI

Araç, sivil yerleşim yerinden uzaklaştıktan sonra TB-2 Bayraktar SİHA tarafından, Kanatlı Güdüm Kiti Silah Sistemi (KGK) MK-82 yerli akıllı mühimmatla nokta atışı yapılarak vuruldu. Sabah'ta yer alan habere göre, araçtaki Merwan Bedel ve 2 koruması etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

HDP'Lİ VEKİL O TERÖRİSTLE YAN YANA

Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Merwan Bedel'in bir süre önce HDP Milletvekili Feleknas Uca ile birlikte Sincar'da bir programda birlikte çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

Halkların Demokratik Partisi, Feleknas Uca, Milletvekili, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık Perşembe altın fiyatları 08:30 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık Perşembe altın fiyatları
Kenan İmirzalıoğlu'nun 08:21 Kenan İmirzalıoğlu'nun "Rahmetli oldu" gafıyla şaşkına dönen Arif Şentürk sessizliğini bozdu İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı 08:18 İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı Karısı pideciye kaçınca kendini yere atıp sinir krizi geçiren adam, Müge Anlı'da börek yaptı 20:47 Karısı pideciye kaçınca kendini yere atıp sinir krizi geçiren adam, Müge Anlı'da börek yaptı 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı 15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü 15:19 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi

Son Dakika Haberleri
08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
08:31 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Ellerime değil sözlerime baksınlar
08:30 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık Perşembe altın fiyatları
08:25 AK Parti'den ayrılmak isteyenlere "dosya ile tehdit" iddiası! Cumhuriyet yazarı yazdı!
08:19 9 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
08:18 İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı
08:14 TİP Milletvekili Ahmet Şık: Soylu ile A Haber Bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız
08:06 Kritik gün! Asgari ücret bugün belli olacak mı? Milyonların gözü kulağı bu haberde!
08:03 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde artış oranı yüzde 25 oldu
07:59 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Ellerime değil sözlerime baksınlar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
08:31
AK Parti'den ayrılmak isteyenlere "dosya ile tehdit" iddiası! Cumhuriyet yazarı yazdı! AK Parti'den ayrılmak isteyenlere "dosya ile tehdit" iddiası! Cumhuriyet yazarı yazdı!         
08:25
9 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira? 9 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?         
08:19
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 08:42:15. #1.11#
SON DAKİKA: Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement