İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal, alacak yüzünden mi öldürüldü? Yakınlarından farklı bir iddia var - Son Dakika
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İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal, alacak yüzünden mi öldürüldü? Yakınlarından farklı bir iddia var

21.03.2023 16:47

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yılmaz Fahrioğlu tarafından silahla vurularak öldürülen inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ın yakınları, iddia edildiği gibi Çatal'ın borcu olmadığını, kaçan şüphelinin aksine zorla para almaya çalıştığını öne sürdü.

Dün saat 14.30 sıralarında, Yılmaz Fahrioğlu (45) Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki Zehra Çatal'a (40) ait inşaat şirketine geldi. İddiaya göre alacak meselesinden tartıştığı Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

İnşaat şirketi sahibi Zehra alacak yüzünden mi öldürüldü? Yakınlarının farklı bir iddiası var

BAŞ VE BOYUN BÖLGESİNDEN VURULDU

İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Zehra Çatal'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından morgdan alındı.

İnşaat şirketi sahibi Zehra alacak yüzünden mi öldürüldü? Yakınlarının farklı bir iddiası var

ZORLA PARA ALMAYA ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETTİLER

Çatal'ın iddia edildiği gibi borcu olmadığını belirten yakınları, Yılmaz Fahrioğlu'nun aksine zorla para almaya çalıştığını ileri sürdü. Polis, 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İnşaat şirketi sahibi Zehra alacak yüzünden mi öldürüldü? Yakınlarının farklı bir iddiası var
İnşaat şirketi sahibi Zehra alacak yüzünden mi öldürüldü? Yakınlarının farklı bir iddiası var
Kaynak: DHA
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