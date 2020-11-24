Ölen amcasının dükkanındaki malzemeleri hayır kurumlarına bağışladı - Son Dakika

Bolu'da yaşayan bir kişi, ölen amcasının dükkanında bulunan giyim malzemelerini hayır kurumlarına bağışladı.

Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Güler 1 İş Hanı'nda butik işleten Ahmet Beşlioğlu, nisan ayında hayatını kaybetti.

Beşlioğlu'nun ölümünden sonra dükkanında bulunan giyim malzemeleri yeğeni Tuğçe Beşlioğlu tarafından hayır kurumlarına bağışlandı.

İş yerinde bulunan çorap, iç çamaşırı gibi giyim malzemeleri, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Hayır Çarşısı ile Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren çocuk esirgeme kurumu ile huzurevleri yetkililerine verildi.

Tuğçe Beşlioğlu, amcasının 30 yıldır işlettiği butiğinde bulunan eşyaları tek tek raflardan indirerek bağış yaptığı kurumların yetkililerine verdi.

Beşlioğlu, bu bağışı amcasının hatırasını yaşatmak için yaptıklarını belirtti.