Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu - Son Dakika

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen olayda 69 yaşındaki alzmeimer hastası Hanife K., doğum günü olan 5 Mayıs akşamı hayatını kaybetti.

Henüz ne sebeple hayatını kaybettiği bilinmeyen Hanife K'nin eşi Kemal K.'nin sabaha kadar eşinin vefat ettiğini kimseye haber vermediği ve kadının öldüğü, oğlunun sabah eve gelmesinden sonra çağrılan sağlık ekiplerinin kontrolü sırasında anlaşıldı.

POLİS, ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Kemal K.'nin eşinin ölüm haberini kimseye vermemesinden dolayı şüphelendiği ve soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

Eş Kemal K., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Hanife K'nin cansız bedeninin ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü belirtildi.

Hanife K.'nın kesin ölüm nedeniyle detaylı otopsi raporundan sonra belli olacak.