Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu - Son Dakika

Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu

07.05.2021 12:37

İstanbul Kağıthane ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Hanife K. akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz belirlenemeyen kadının eşi Kemal K.'nın, ölümü kimseye haber vermediği ve cenazeyle sabaha kadar aynı evde uyuduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen olayda 69 yaşındaki alzmeimer hastası Hanife K., doğum günü olan 5 Mayıs akşamı hayatını kaybetti.

Henüz ne sebeple hayatını kaybettiği bilinmeyen Hanife K'nin eşi Kemal K.'nin sabaha kadar eşinin vefat ettiğini kimseye haber vermediği ve kadının öldüğü, oğlunun sabah eve gelmesinden sonra çağrılan sağlık ekiplerinin kontrolü sırasında anlaşıldı.

POLİS, ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Kemal K.'nin eşinin ölüm haberini kimseye vermemesinden dolayı şüphelendiği ve soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

Eş Kemal K., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Hanife K'nin cansız bedeninin ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü belirtildi.

Hanife K.'nın kesin ölüm nedeniyle detaylı otopsi raporundan sonra belli olacak.

Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu

Kağıthane, İstanbul, Doğum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • yolcu : bizim darendede rahmetli ilhan ağa vardı namı diğer horozoglu derlerdi.. yaşlı bir annesi vardı onunla sohbet ederkene kadın ölmüştü.. ama ilhan ağa sohbetine uzun sure devam etmişti.. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • cahilmisin: şüpheli cinayetler üstü kapanır adam karısından ayrılmak istememiş onun araştırmasını şüpheli bulunuyor Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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