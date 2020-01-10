(Ölenlerin fotoğraflarıyla)-ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ - Son Dakika

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet savrularak özel halk otobüsünün altına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada Çağan ve Dilek Dereli Çokcan öldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden 34 LC 9784 plakalı motosiklet, arızalandığı için emniyet şeridinde duran 34 RS 3954 plakalı minibüse çarptıktan sonra yola savruldu. Bu sırada motosiklet, sağ şeritte ilerleyen 34 LC 9784 plakalı özel halk otobüsün önüne devrildi. Otobüs, sürücü frene basmasına rağmen motosikleti metrelerce aracın altında sürükledi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosikletteki eş oldukları öğrenilen Çağan ve Dilek Dereli Çokcan öldü. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ KONUŞTU

Arızalandığı için emniyet şeridinde bekleyen minibüsün sürücüsü Mehmet Budak "Minibüs arızalanınca emniyet şeridine çekerek, kaputu açmıştık. Motosiklet bize çarptıktan sonra otobüsün altında kaldı" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin minibüse çarptıktan sonra otobüsün altına girdiği görülüyor.

CENAZELER KALDIRILDI

Çağan ve Dilek Dereli Çokcan'ın cenazeleri olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nin morguna kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan otobüs ve motosiklet kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Ölen çiftin fotoğrafları

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Trafikten görüntü

-Cenazenin kaldırılması

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Kaza anı

-Olay yerinden görüntüler

-Otobüsün görüntüsü

-Motosikletin görüntüsü

-Trafikten görüntü

-Cesetlerin görüntüsü

-Minibüsü sürücüsü ile röp

-Genel ve detay görüntüler

10.01.2020 - 11.25 Haber Kodu : 200110076

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