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SPOR Olimpiyat 3'üncüsü milli sporcu Hatice Kübra İlgün, gazeteciliğe soyundu - Son Dakika

SPOR Olimpiyat 3'üncüsü milli sporcu Hatice Kübra İlgün, gazeteciliğe soyundu

14.09.2021 10:18

Olimpiyat 3'üncüsü milli sporcu Hatice Kübra İlgün, gazeteciliğe soyunduDHA mikrofonu ile muhabirlik yapan Hatice Kübra İlgün sorularıyla şampiyon sporcuları terlettiGörkem Polat: Hedefim Paris'te altın madalyaEnbiya Taha Biçer: Avrupa şampiyonu olduğum için çok mutluyumKaan ÜLKER / İSTANBUL,...

Olimpiyat 3'üncüsü milli sporcu Hatice Kübra İlgün, gazeteciliğe soyundu

DHA mikrofonu ile muhabirlik yapan Hatice Kübra İlgün sorularıyla şampiyon sporcuları terletti

Görkem Polat: Hedefim Paris'te altın madalya

Enbiya Taha Biçer: Avrupa şampiyonu olduğum için çok mutluyum

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, gazeteciliğe soyundu. Milli sporcumuz, Avrupa şampiyonu sporcularla röportaj yaptı.

İki önemli organizasyona ev sahipliği yapacak olan İstanbul'da, 15-22 Eylül tarihlerinde 6'ncı WT Başkanlık Kupası karşılaşmaları, 23 Eylül tarihinde ise Avrupa Para Tekvando Şampiyonası gerçekleştirilecek. Organizasyonlar öncesi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Demirören Haber Ajansı (DHA) mikrofonunu alarak, 6'ncı WT Başkanlık Kupası'nda mücadele edecek olan Avrupa şampiyonu milli tekvandocularla röportajlar yaptı. Muhabirlikte de yaptığı spor kadar başarılı olan olimpiyat 3'üncüsü milli sporcu, Avrupa şampiyonlarına merak ettiklerini sordu.

ENBİYA TAHA BİÇER: AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

6'ncı WT Başkanlık Kupası için çalışmalarını sürdüren Avrupa şampiyonu Enbiya Taha Biçer, olimpiyat madalyalı Hatice Kübra İlgün'e yaptığı açıklamada, "Avrupa şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Çok büyük emek verip, karşılığını aldık. Öncelikle milli takım hocalarımıza, İl Bank'a çok teşekkür ediyorum. Bizi buralara onlar getirdi. Ali Şahin hocamıza da çok teşekkür ederim. Başkanlık Kupası için hazırlığımı çok iyi yaptık. Sezon hazırlığımızı çok iyi yaptık, o yüzden rahatız ve çok rahat ilerliyoruz. İnşallah Başkanlık Kupası'nda da emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi.

Biçer, Paris Olimpiyatları hakkında ise "Hedeften ziyade; bu sporu belli bir sene yapacağım, 11 sene. Onun üzerinde dünya ve Avrupa şampiyonluklarına gitmek öncelikle hedefim. Daha sonra ise olimpiyat" açıklamasında bulundu.

GÖRKEM POLAT: HEDEFİM PARİS'TE ALTIN MADALYA

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Görkem Polat ise kazandığı şampiyonlukla ilgili olarak, "Güzel bir dönemdi. İstediğimiz gibi oldu, emeklerimizin karşılığı aldık. Olimpiyatlar için de gayet güzel düşünüyorum. Altın madalya alacağımı düşünüyorum. İnşallah güzel olacak her şey" diye konuştu.

6'ncı WT Başkanlık Kupası ile ilgili ise Polat, "Burada da 2 haftalık güzel bir antrenman dönemi gerçekleştirdik. İnşallah burada da o devam edecek" dedi.

SPOR Olimpiyat 3'üncüsü milli sporcu Hatice Kübra İlgün, gazeteciliğe soyundu
SPOR Olimpiyat 3'üncüsü milli sporcu Hatice Kübra İlgün, gazeteciliğe soyundu
SPOR Olimpiyat 3'üncüsü milli sporcu Hatice Kübra İlgün, gazeteciliğe soyundu
SPOR Olimpiyat 3'üncüsü milli sporcu Hatice Kübra İlgün, gazeteciliğe soyundu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Olimpiyat 3'üncüsü milli sporcu Hatice Kübra İlgün, gazeteciliğe soyundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Olimpiyat 3'üncüsü milli sporcu Hatice Kübra İlgün, gazeteciliğe soyundu - Son Dakika
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