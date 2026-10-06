“Ölmek istemiyorum” diyerek babasını arıyordu! Hamid'in hikayesinde yeni gelişme - Son Dakika
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“Ölmek istemiyorum” diyerek babasını arıyordu! Hamid'in hikayesinde yeni gelişme

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“Ölmek istemiyorum” diyerek babasını arıyordu! Hamid\'in hikayesinde yeni gelişme
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Talasemi hastası 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, tedavisi için biyolojik babasını bulmak amacıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Annesinin gerçek babasının kimliğini yıllardır sakladığını öne süren Hamid, soruşturma sonrası annesinin ifadesinde adını verdiği ve babası olduğu öne sürülen kişiyle canlı yayında karşı karşıya geldi.

Talasemi hastası 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, tedavisi için kendisine donör olmasını istediği biyolojik babasını bulabilmek amacıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Annesinin yıllardır babasının kimliğini kendisinden sakladığını öne süren Hamid'in hikayesinde soruşturmanın başlamasıyla peş peşe gelişmeler yaşandı. Annesinin ifadesinde babası olarak adını verdiği kişiyle canlı yayında karşı karşıya gelen Hamid için şimdi biyolojik bağın kesinleşmesi bekleniyor.

“Ölmek istemiyorum” diyerek babasını arıyordu! Hamid'in hikayesinde yeni gelişme

İLİK NAKLİ İÇİN YAPILAN TEST GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Talasemi hastalığı nedeniyle tedavi gören Hamid Yorulmaz'ın hayatındaki büyük gerçek, kök hücre nakli sürecinde ortaya çıktı. Hamid'e ilik nakli yapılabilmesi amacıyla gerçekleştirilen tetkiklerde kan uyuşmazlığı belirlenince DNA testi yapıldı.

Test sonucunda Hamid'i yıllarca büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine 18 yaşındaki genç, gerçek babasının kim olduğunu öğrenmek için annesinden yanıt istedi.

“ANNEM ÖLÜMÜM PAHASINA GİZLİYOR”

Biyolojik babasının tedavisi açısından önemli olabileceğini belirten Hamid, aradığı cevabı alamayınca Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Annesinin gerçek babasının kimliğini bildiğini ancak açıklamadığını öne süren Hamid, yaşadığı çaresizliği “Annem ölümüm pahasına gizliyor” sözleriyle dile getirdi.

“Ölmek istemiyorum” diyerek babasını arıyordu! Hamid'in hikayesinde yeni gelişme

HAMİD'İN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hamid'in anlattıklarının ardından olay adli boyuta taşındı. Başlatılan soruşturma kapsamında annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Nihal Beyit tutuklanırken, dayı Mehmet Yorulmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANNESİ İFADESİNDE BABASI OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ KİŞİNİN ADINI VERDİ

Soruşturma sürerken Hamid'in uzun süredir beklediği gelişme yaşandı. Nihal Beyit'in ifadesinde, oğlunun biyolojik babası olduğunu söylediği kişinin kimliğini açıkladığı belirtildi.

Müge Anlı da canlı yayında söz konusu kişiden “Sakallı Hamid” olarak bahsedildiğini aktarırken, Hamid Yorulmaz ile aralarındaki fiziksel benzerliğe dikkat çekti.

"ALKOL MASASINDA TANIŞTIK, HAMİLE OLDUĞUNDAN HABERİM YOKTU"

Canlı yayında ilk kez Hamid'le konuşan baba, "Nihal Beyit ile 1-2 kere görüştük. Hamile kaldığından haberim yoktu. Alkol masasında tanışmıştık" dedi.

Müge AnlıYaşamSon Dakika

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