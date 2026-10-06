Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı

Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kapüşonlu ve maskeli bir kişi, kuyumcuya girip tabancayı tezgahın arkasındaki kadın çalışana doğrultarak altınları istedi. 'Ne soygunu ya' diyerek alarma basan çalışanın tepkisiyle panikleyen şüpheli kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, tabancanın oyuncak olduğunu belirledi; şüpheli aranıyor.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oyuncak tabancayla kuyumcu soymak isteyen şüpheli, kadın görevlinin alarma basması üzerine panikleyerek kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
TABANCAYI DOĞRULTUP ALTINLARI İSTEDİ
Olay, sabah saatlerinde Kapaklı'nın Pınar Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. Kapüşonlu giysi ve yüzünde maske bulunan kişi, kuyumcuya girerek, elindeki poşetten tabancayı çıkarıp, tezgahın arkasındaki kadın çalışana doğrultarak 'Bu bir soygundur' deyip altınları istedi.
O ANLAR KEMERADA
Kadın ise 'Ne soygunu ya' diyerek, hareketlenip tezgahın altındaki alarma bastı. Bunun üzerine panikleyen şüpheli, koşarak kaçtı. Kadının bir süre peşinden koştuğu şüpheli, ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Yaşanan soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ELİNDEKİ TABANCA OYUNCAK ÇIKTI
Kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatıp, güvenlik kameralarını inceleyen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin elindeki tabancanın oyuncak olduğunu belirledi. Polis, soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?