Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oyuncak tabancayla kuyumcu soymak isteyen şüpheli, kadın görevlinin alarma basması üzerine panikleyerek kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TABANCAYI DOĞRULTUP ALTINLARI İSTEDİ

Olay, sabah saatlerinde Kapaklı'nın Pınar Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. Kapüşonlu giysi ve yüzünde maske bulunan kişi, kuyumcuya girerek, elindeki poşetten tabancayı çıkarıp, tezgahın arkasındaki kadın çalışana doğrultarak 'Bu bir soygundur' deyip altınları istedi.

O ANLAR KEMERADA

Kadın ise 'Ne soygunu ya' diyerek, hareketlenip tezgahın altındaki alarma bastı. Bunun üzerine panikleyen şüpheli, koşarak kaçtı. Kadının bir süre peşinden koştuğu şüpheli, ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Yaşanan soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ELİNDEKİ TABANCA OYUNCAK ÇIKTI

Kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatıp, güvenlik kameralarını inceleyen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin elindeki tabancanın oyuncak olduğunu belirledi. Polis, soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.