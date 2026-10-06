ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek

2009 yılında ABD’deki bir askeri üste düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişiyi öldüren eski asker Nidal Hasan, ABD Başkanı Donald Trump’ın onayının ardından kurşuna dizilerek idam edilecek.

56 yaşındaki Hasan, ABD’de yaklaşık 60 yıl sonra askeri kurşuna dizme yöntemiyle idam edilmesi planlanan ilk kişi olacak.

Eski bir ordu psikiyatristi olan Hasan, 2009 yılında Teksas’taki Fort Hood askeri üssünde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı.

Trump, Hasan’ın hangi yöntemle idam edileceğine ilişkin kararı, dönemin Savunma Bakanı Pete Hegseth’in tavsiyesi üzerine onayladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, X üzerinden yaptığı açıklamada, “Savaş Bakanı Pete Hegseth tavsiye etti ve Başkan Donald J. Trump, 2009 yılında Fort Hood’da silahsız Amerikan askerlerine ateş açan ve hüküm giyen Nidal Malik Hasan’ın ABD Ordusu tarafından kurşuna dizilerek idam edilmesini onayladı” ifadelerini kullandı.

Hasan, Fort Hood’daki saldırı sırasında “Allahu Ekber” diye bağırdı. Saldırı, bir polis memurunun Hasan’ı sırtından vurmasıyla sona erdi. Açılan ateş sonucunda Hasan felç kaldı.

Hasan, 13 ayrı tasarlayarak öldürme ve 32 ayrı cinayete teşebbüs suçundan hüküm giydi. 2013 yılında ölüm cezasına çarptırıldı.

Duruşması sırasında askeri mahkemeye konuşan Hasan, Afganistan’daki Taliban yönetiminin liderliğini savunduğunu söyledi.

Fox News’in aktardığına göre Hasan, Taliban’ın 2021 yılında Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından örgütü öven bir mektup da kaleme aldı.

Hasan mektubunda, “Her şeye gücü yeten Allah’a hamdolsun! Yeryüzünde Allah’ın yasalarının üstün olmasından nefret edenlere karşı kazandığınız zaferden dolayı tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.

Hasan, ABD Ordusu adalet sistemi kapsamında ölüm cezasını bekleyen dört mahkumdan biri.

Ordunun infazları gerçekleştirmek için “Operation Resolute Justice” (Kararlı Adalet Operasyonu) kod adını kullanacağına ilişkin plan ilk olarak haziran ayında ortaya çıktı.

Ordu yönetmeliklerine göre, infazı izlemek üzere en az iki medya kuruluşunun seçilmesi gerekiyor.

ABD ordusunda bir askerin son kez infaz edilmesi 1961 yılında gerçekleşmişti. O dönemde Er John Bennett, Avusturya’da 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmek ve öldürmeye teşebbüs etmek suçlarından idam edilmişti.

Hasan’ın infazına ilişkin karar, ölüm cezasına çarptırılan Christa Pike’ın başarısız infaz girişiminden yalnızca birkaç gün sonra geldi.

50 yaşındaki Pike’a iki tam doz pentobarbital verilmesine rağmen infaz gerçekleştirilemedi. Hapishane görevlileri, ölümcül enjeksiyonu uygulamak için damar yolu açmakta zorlandı.

Pike’ın, 1996 yılında Colleen Slemmer’i öldürmekten dolayı Tennessee’de 200 yılı aşkın süredir idam edilen ilk kadın olması planlanıyordu.

Ancak infaz girişimi sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle işlem tamamlanamadı. Hapishane görevlilerinin damar yolu açmakta zorlanmasının ardından Pike ağır bir sağlık sorunu yaşadı ve kendi başına nefes alamayacak duruma geldi.

Pike daha önce, damarlarının çok küçük olmasından duyduğu endişe nedeniyle bir yargıçtan ölümcül enjeksiyon yerine başka bir infaz yöntemi kullanılmasını istemişti. Talep ettiği alternatif yöntemler arasında kurşuna dizilmek ve asılarak idam edilmek de bulunuyordu.

Hasan’ın kurşuna dizilerek idam edilmesi gerçekleşirse, ABD ordusunda bu yöntemle gerçekleştirilen infazlar açısından 1961’den bu yana bir ilk yaşanmış olacak.