ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de 2009'da düzenlediği saldırıda 13 kişiyi öldüren Nidal Hasan, Trump'ın onayıyla idam edilecek. Hasan, ABD'de askeri kurşuna dizilerek idam edilmesi planlanan ilk kişi olacak.

2009 yılında ABD’deki bir askeri üste düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişiyi öldüren eski asker Nidal Hasan, ABD Başkanı Donald Trump’ın onayının ardından kurşuna dizilerek idam edilecek.

56 yaşındaki Hasan, ABD’de yaklaşık 60 yıl sonra askeri kurşuna dizme yöntemiyle idam edilmesi planlanan ilk kişi olacak.

Eski bir ordu psikiyatristi olan Hasan, 2009 yılında Teksas’taki Fort Hood askeri üssünde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı.

Trump, Hasan’ın hangi yöntemle idam edileceğine ilişkin kararı, dönemin Savunma Bakanı Pete Hegseth’in tavsiyesi üzerine onayladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, X üzerinden yaptığı açıklamada, “Savaş Bakanı Pete Hegseth tavsiye etti ve Başkan Donald J. Trump, 2009 yılında Fort Hood’da silahsız Amerikan askerlerine ateş açan ve hüküm giyen Nidal Malik Hasan’ın ABD Ordusu tarafından kurşuna dizilerek idam edilmesini onayladı” ifadelerini kullandı.

Hasan, Fort Hood’daki saldırı sırasında “Allahu Ekber” diye bağırdı. Saldırı, bir polis memurunun Hasan’ı sırtından vurmasıyla sona erdi. Açılan ateş sonucunda Hasan felç kaldı.

Hasan, 13 ayrı tasarlayarak öldürme ve 32 ayrı cinayete teşebbüs suçundan hüküm giydi. 2013 yılında ölüm cezasına çarptırıldı.

Duruşması sırasında askeri mahkemeye konuşan Hasan, Afganistan’daki Taliban yönetiminin liderliğini savunduğunu söyledi.

Fox News’in aktardığına göre Hasan, Taliban’ın 2021 yılında Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından örgütü öven bir mektup da kaleme aldı.

Hasan mektubunda, “Her şeye gücü yeten Allah’a hamdolsun! Yeryüzünde Allah’ın yasalarının üstün olmasından nefret edenlere karşı kazandığınız zaferden dolayı tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.

Hasan, ABD Ordusu adalet sistemi kapsamında ölüm cezasını bekleyen dört mahkumdan biri.

Ordunun infazları gerçekleştirmek için “Operation Resolute Justice” (Kararlı Adalet Operasyonu) kod adını kullanacağına ilişkin plan ilk olarak haziran ayında ortaya çıktı.

Ordu yönetmeliklerine göre, infazı izlemek üzere en az iki medya kuruluşunun seçilmesi gerekiyor.

ABD ordusunda bir askerin son kez infaz edilmesi 1961 yılında gerçekleşmişti. O dönemde Er John Bennett, Avusturya’da 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmek ve öldürmeye teşebbüs etmek suçlarından idam edilmişti.

Hasan’ın infazına ilişkin karar, ölüm cezasına çarptırılan Christa Pike’ın başarısız infaz girişiminden yalnızca birkaç gün sonra geldi.

50 yaşındaki Pike’a iki tam doz pentobarbital verilmesine rağmen infaz gerçekleştirilemedi. Hapishane görevlileri, ölümcül enjeksiyonu uygulamak için damar yolu açmakta zorlandı.

Pike’ın, 1996 yılında Colleen Slemmer’i öldürmekten dolayı Tennessee’de 200 yılı aşkın süredir idam edilen ilk kadın olması planlanıyordu.

Ancak infaz girişimi sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle işlem tamamlanamadı. Hapishane görevlilerinin damar yolu açmakta zorlanmasının ardından Pike ağır bir sağlık sorunu yaşadı ve kendi başına nefes alamayacak duruma geldi.

Pike daha önce, damarlarının çok küçük olmasından duyduğu endişe nedeniyle bir yargıçtan ölümcül enjeksiyon yerine başka bir infaz yöntemi kullanılmasını istemişti. Talep ettiği alternatif yöntemler arasında kurşuna dizilmek ve asılarak idam edilmek de bulunuyordu.

Hasan’ın kurşuna dizilerek idam edilmesi gerçekleşirse, ABD ordusunda bu yöntemle gerçekleştirilen infazlar açısından 1961’den bu yana bir ilk yaşanmış olacak.

ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime... Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor 300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Trump’ın eski sözcüsü Karoline Leavitt’in yeni adresi belli oldu Trump'ın eski sözcüsü Karoline Leavitt'in yeni adresi belli oldu
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Beşiktaş’tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
14:22
Okan Buruk’tan bomba Batrakov kararı
Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:51
Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
13:37
Tek harf şirketin sonunu getirdi Milyonlarca sterlinlik hata
Tek harf şirketin sonunu getirdi! Milyonlarca sterlinlik hata
13:27
İnfial yaratan görüntü Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
13:24
Okan Buruk’tan sürpriz karar Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
13:02
“Yıkamacılar“a büyük operasyon 102 kişi gözaltında
"Yıkamacılar"a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında
13:02
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:30:18. #7.12#
SON DAKİKA: ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei