Fenerbahçe'yi cehennem gibi fikstür bekliyor! 29 günde bakın kaç maça çıkılacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'yi cehennem gibi fikstür bekliyor! 29 günde bakın kaç maça çıkılacak

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Fenerbahçe'yi milli ara sonrasında oldukça yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertliler, 10 Ekim'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlayacak süreçte 9 Kasım'daki milli araya kadar Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 8 maça çıkacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu süreçte Galatasaray derbisinin yanı sıra Aston Villa ve Liverpool gibi güçlü rakiplerle de karşılaşacak.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile oynadığı özel karşılaşmanın ardından yoğun maç trafiğine girmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, yaklaşık bir aylık süreçte Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmaya çıkacak.

MARATON RİZESPOR DEPLASMANINDA BAŞLAYACAK

Fenerbahçe, yoğun fikstürün ilk maçında 10 Ekim Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmanın hemen ardından Avrupa'ya dönecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri, 14 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile Birmingham'da karşılaşacak.

10 GÜNDE 4 MAÇ

Üst üste iki deplasman maçının ardından İstanbul'a dönecek Fenerbahçe, 17 Ekim'de Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan yalnızca 3 gün sonra yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkacak ve 20 Ekim'de Kadıköy'de Slavia Prag ile mücadele edecek.

Böylece Fenerbahçe, 10-20 Ekim arasındaki 10 günlük dönemde 2 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 4 karşılaşmaya çıkmış olacak.

SIRADA GALATASARAY DERBİSİ VAR

Slavia Prag karşılaşmasının ardından 6 günlük maç arası verecek Fenerbahçe'yi bu kez Galatasaray derbisi bekleyecek. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim'de Galatasaray'a konuk olacak.

LIVERPOOL KADIKÖY'E GELECEK

Derbinin ardından Fenerbahçe, 31 Ekim'de sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Bu karşılaşmadan 4 gün sonra ise Kadıköy'de dev bir mücadele oynanacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek.

MARATON ÇORUM'DA SONA ERECEK

Fenerbahçe, bir sonraki milli ara öncesindeki son karşılaşmasını 8 Kasım'da oynayacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Arca Çorum FK'ye konuk olacak ve ardından milli araya girecek.

8 MAÇIN 5'İ İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, yaklaşık bir aylık süreçte oynayacağı 8 karşılaşmanın 5'ini İstanbul'da gerçekleştirecek. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanına çıkacak sarı-lacivertliler, Slavia Prag ve Liverpool'u sahasında ağırlayacak. Süper Lig'de ise Çaykur Rizespor ve Arca Çorum FK maçları için İstanbul dışına çıkacak. Galatasaray derbisi İstanbul'da oynanırken, Corendon Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarına Fenerbahçe ev sahipliği yapacak.

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    Yorumlar (1)

  • monşer null monşer null:
    Hep mağlup olack inşallah 0 0 Yanıtla
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