Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Bozdağ, istifasına ilişkin dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.

YERİNE YENİ İSİM SEÇİLECEK

2023 yılından bu yana TBMM Başkanvekilliği görevini yürüten Bozdağ'ın ayrılığının ardından AK Parti TBMM Grubu, Başkanlık Divanı'ndaki görev için yeni bir isim belirleyecek.

SON GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Bekir Bozdağ, kısa süre önce Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliklerinde kamuoyu karşısına çıkmıştı. Tedavi sürecinin ardından çalışmalarına kademeli olarak dönen Bozdağ'ın etkinlik alanındaki görüntülerinde belirgin şekilde kilo verdiği görülmüş, son hali dikkat çekmişti.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Bozdağ, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve serbest avukatlık yaptı.

Siyasi kariyerinde 22, 23, 24, 26 ve 27. dönemlerde Yozgat Milletvekili seçilen Bozdağ, 28. Dönem'de ise Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. AK Parti Grup Başkanvekilliği ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Bozdağ, farklı dönemlerde Adalet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü görevlerini de üstlendi. 2023 seçimlerinin ardından TBMM Başkanvekili seçildi.