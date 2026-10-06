Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş\'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya'nın Polonya'yı 6-2 mağlup ettiği karşılaşmaya Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cher Ndour damga vurdu. İki gol atan Ndour'un kaleciyi önde görerek yaklaşık 70 metreden ağları havalandırması büyük beğeni toplarken, Beşiktaş taraftarları genç futbolcunun bonservisinin alınmamasına yönelik yorumlarda bulundu.

Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda İtalya U21, sahasında Polonya U21'i 6-2 mağlup etti. Karşılaşmanın öne çıkan ismi, bir dönem Beşiktaş forması giyen Cher Ndour oldu.

İTALYA FARKLI KAZANDI, NDOUR YILDIZLAŞTI

Fiorentina forması giyen orta saha oyuncusu, Polonya karşısında iki kez fileleri havalandırdı. Ndour'un özellikle ikinci golü karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından biri oldu.

KALECİYİ ÖNDE GÖRÜNCE 70 METREDEN VURDU

Kendi yarı sahasının önünde topu kazanan Ndour, Polonya kalecisi Marcel Lubik'in kalesinden oldukça uzakta olduğunu fark etti. Hiç tereddüt etmeden yaklaşık 70 metreden sağ ayağıyla kaleyi deneyen 21 yaşındaki futbolcu, topu ağlarla buluşturarak muhteşem bir gole imza attı. Ndour'un uzun mesafeden kaydettiği gol, Arda Güler'in daha önce attığı uzun mesafeli golü de akıllara getirdi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Cher Ndour'un attığı golün ardından Beşiktaş taraftarları eski futbolcularının performansına kayıtsız kalmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Senin nasıl bonservisini alamadık?" ve "Cher Ndour hakikaten iyi futbolcuydu" şeklinde yorumlarda bulundu.

Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı

BEŞİKTAŞ'TA 22 MAÇA ÇIKTI

Cher Ndour, 2024-25 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 22 resmi karşılaşmaya çıkan İtalyan futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Ndour, Beşiktaş formasıyla tek golünü Bodrum FK karşısında kaydetti. Sezon sonuna kadar devam etmesi planlanan kiralık sözleşmesi Şubat 2025'te erken sonlandırılan Ndour ile yollar ayrılmıştı.

Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
BeşiktaşPolonyaİtalyaCherSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    Beşiktaş daha ne yapsın adamı 22 maç oynatmış 1 gol atmış. ben 52 yaşındayım bir sezon oynasam elbet top bir yerime çarpar 2-3 gol olurdu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece kıyamet koptu Milyonlar ekranlara kilitlendi Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu’dan 10 bin kedi aradı 103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu'dan 10 bin kedi aradı
Altın yatırımcısını sevindirecek haber ABD’den gelen veri dengeleri değiştirdi Altın yatırımcısını sevindirecek haber! ABD'den gelen veri dengeleri değiştirdi
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
Kuyumcukent’te 420 milyon TL’lik dev vurgun Altınları eritip ’İflas ettik’ dediler Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
12:20
Hamid’in dramında yeni gelişme Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı
Hamid'in dramında yeni gelişme! Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı
11:51
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
11:45
Yasin Kol’un hesap hareketleri ortaya çıktı Son 2 sezondaki artış bomba
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
10:06
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 13:03:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei