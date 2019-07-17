Oltan Karakullukçu yeniden BB Erzurumspor'da
10 dakika önce
Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, eski futbolcusu Oltan Karakullukçu'yu kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:47 Kaynak: İHA
Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, eski futbolcusu Oltan
Karakullukçu'yu kadrosuna kattı.
Bu sezon Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor, son olarak Afjet Afyonspor'da forma giyen 28 yaşındaki santrfor Oltan Karakullukçu'yu kadrosuna dahil etti.
Daha önceki dönemlerde de Erzurum ekibinde forma giyen Karakullukçu, geçtiğimiz sezon Afyonspor ile çıktığı 28 maçta 14 gol kaydetmişti. - ERZURUM
Wesley Sneijder, Türk medyasına çattı: Beyni olmayan insanlar! Emre Mor'u Marsilya'ya önerdiler! Zubizarreta transferi veto etti Markasını tanıtan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo kaslarıyla şov yaptı Kayserispor'dan Eray İşcan açıklaması: Geri dönüşü 5-6 ay sürecek