Son Dakika Haberleri: Oltan Karakullukçu yeniden BB Erzurumspor'da
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Oltan Karakullukçu yeniden BB Erzurumspor'da

10 dakika önce

Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, eski futbolcusu Oltan Karakullukçu'yu kadrosuna kattı.

Oltan Karakullukçu yeniden BB Erzurumspor'da, System.String[]
Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, eski futbolcusu Oltan Karakullukçu'yu kadrosuna kattı.

Bu sezon Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor, son olarak Afjet Afyonspor'da forma giyen 28 yaşındaki santrfor Oltan Karakullukçu'yu kadrosuna dahil etti.

Daha önceki dönemlerde de Erzurum ekibinde forma giyen Karakullukçu, geçtiğimiz sezon Afyonspor ile çıktığı 28 maçta 14 gol kaydetmişti. - ERZURUM
Erzurumspor Kulübü, Oltan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:47 Kaynak: İHA
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