Oltu'da dernek üyeleri, Cumhuriyet için pedal çevirdi - Son Dakika

Oltu'da dernek üyeleri, Cumhuriyet için pedal çevirdi

29.10.2020 10:50
Oltu'da dernek üyeleri, Cumhuriyet için pedal çevirdi, System.String[]

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Yeşilay Derneği üyesi 10 genç, Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliği kapsamında 10 kilometre pedal çevirdi ve bayrak açtı.

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Yeşilay Derneği üyesi 10 genç, Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliği kapsamında 10 kilometre pedal çevirdi ve bayrak açtı.

Oltu ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Oltu Yeşilay Derneği Temsilcisi Hakan Yeşilyurt tarafından bisiklet etkinliği düzenlendi. Yeşilay Bisiklet Kulübü üyesi 10 genç, açtıkları bayrakla Cankurtaran Köprüsü Mahallesi'nden başladıkları bisiklet turunu Narman yolundan geçerek Oltu Kalesi önünde sona erdirdi. Yeşilay Derneği Temsilcisi Hakan Yeşilyurt, "97 yıl önce bizlere bugünü ve bu güzel ülkeyi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal erden şehit ve gazilerimizi rahmetle andık. Gençlerimizin her daim, hem bedenen hem zihnen göreve hazır bulunmaları gerekir. Cumhuriyetimizi teslim edeceğimiz gençleri sağlıklı bireyler olarak yetiştirmenin bizlerin asli görevidir" dedi.


Oltu'da dernek üyeleri, Cumhuriyet için pedal çevirdi
Oltu'da dernek üyeleri, Cumhuriyet için pedal çevirdi
Oltu'da dernek üyeleri, Cumhuriyet için pedal çevirdi
Oltu'da dernek üyeleri, Cumhuriyet için pedal çevirdi
Oltu'da dernek üyeleri, Cumhuriyet için pedal çevirdi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Yeşilay, Genç, Oltu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oltu'da dernek üyeleri, Cumhuriyet için pedal çevirdi - Son Dakika

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