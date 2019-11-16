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Oltu'da "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi"
7 saat önce
Oltu ilçesinde "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında Oltu İlçe Müftülüğünce program düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:28 Kaynak: AA
Oltu ilçesinde "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında Oltu İlçe Müftülüğünce program düzenlendi.
Bu yıl hafızlığa başlayan öğrencilerin Kur'anı Kerim okuyarak ilahiler seslendirdiği programda, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan sohbet yaptı.
Müftü Bayarkatutan'ın hafızlık eğitimi konusunda cemaati bilgilendirdiği program, dua edilmesiyle son buldu.
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