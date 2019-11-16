Son Dakika Haberleri: Oltu'da "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi"
Son Dakika Güncel Oltu'da 'Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi' - Son Dakika

Oltu'da "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi"

7 saat önce

Oltu ilçesinde "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında Oltu İlçe Müftülüğünce program düzenlendi.

Oltu'da

Oltu ilçesinde "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında Oltu İlçe Müftülüğünce program düzenlendi.

Bu yıl hafızlığa başlayan öğrencilerin Kur'anı Kerim okuyarak ilahiler seslendirdiği programda, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan sohbet yaptı.

Müftü Bayarkatutan'ın hafızlık eğitimi konusunda cemaati bilgilendirdiği program, dua edilmesiyle son buldu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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