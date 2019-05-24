Son Dakika Haberleri: Ölü bulunan asker toprağa verildi

Ölü bulunan asker toprağa verildi

8 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaparken hava değişimi izni alıp memleketine döndükten sonra yaylada tüfekle vurularak ölmüş halde bulunan asker toprağa verildi.

Ölü bulunan asker toprağa verildi, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaparken hava değişimi izni alıp memleketine döndükten sonra yaylada tüfekle vurularak ölmüş halde bulunan asker toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çığşar Mahallesi Ali Paşa mevkisinde meydana geldi. KKTC'de vatani görevini yapan Gökhan Sarıal, hava değişimi izni alıp memleketi Osmaniye'nin Sumbas ilçesine geldi. Sarıal, ardından ailesinin gittiği Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çığşar Ali Paşa mevkisindeki yayla evine geldi. Dün akşam evden ayrılan genç geri dönmeyince baba Bekir Sarıal oğlunu aramaya başladı. Dağlık alanda oğlunun hareketsiz şekilde kanlar içinde yerde yattığını gören baba, durumu jandarmaya ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökhan Sarıal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gökhan Sarıal'ın cenazesi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınan gencin cenazesi, Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde askeri törenle toprağa verildi.

Jandarma, Gökhan Sarıal'ın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:49 Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Osmaniye, 3. Sayfa
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